Público:

- “Europa desconfia da vacina de Oxford e Portugal também suspende processo”

- “Regresso às aulas: Filhos felizes, pais aliviados”

- “Tribunal Constitucional declara eutanásia inconstitucional, mas não fecha a porta a nova lei”

- “Inquérito Novo Banco: Comissão rejeita despesa de 130 mil euros em traduções”

- “Autárquicas: Bloco avança com Beatriz Gomes Dias para Lisboa”

- “Férias judiciais: Tribunais só voltarão à normalidade no pós-Páscoa”

- “Espanha: Iglesias sai do Governo e avança para a comunidade de Madrid”

- “Óscares 2021: Pela primeira vez duas mulheres são candidatas à melhor realização”

- “Teresa Coelho Moreira: ‘O teletrabalho não pode aumentar as despesas dos trabalhadores”

Jornal de Notícias:

- “Bazuca dá 50 milhões para a nova ponte do metro do Porto”

- “Constitucional chumba eutanásia e abre caminho a mudanças na lei”

- “Portugal suspende vacina da AstraZeneca”

- “Famalicão 2-2 Braga: Guerreiros deixam escapar vice-liderança”

- “Alto Minho: Clientes das águas protestaram nas ruas de Viana”

- “Oliveira de Frades: Mata mãe e diz à GNR que é esquizofrénico”

- “Santa Maria da Feira: Sem abrigo já arranjou emprego”

- “Pais aliviados no primeiro dia do resto do ano letivo”

- “Viúva: Despediu-se do marido ‘com a ponta dos dedos’”

- "Concelhos: Há 22% acima dos 120 casos por cem mil habitantes”

- “Fronteiras: Reino Unido e Brasil sem voos até ao fim do mês”

Inevitável:

- “Suspensão da vacina da Astrazeneca: ‘Todo este ruído que se tornou paralisante só tem um vencedor: os movimentos anti-vacinas’ [pneumologista Filipe Froes]”

- “Café, corte de cabelo, ir à escola e ler no jardim”

- “Tribunal Constitucional chumba lei da eutanásia… mas diz que despenalização é possível”

- “Centro europeu sugere redução de restrições a viajantes que estiveram infetados”

- “Estudo: Esperança de vida e anos de vida com saúde diminuem”

- “Groundforce: Alfredo Casimiro convicto que Governo só quer ‘fragilizar’ privado”

- “BdP: Apoios só poderão ser retirados quando ‘todos os setores recuperarem’”

- “Austrália: ‘Maré de Raiva’ contra abusos sexuais dentro do Parlamento”

Diário de Notícias:

- “Vacina suspensa: Plano atrasa duas semanas”

- “Corrida aos cabeleireiros no regresso a conta gotas às ruas da capital”

- “’Podemos sair melhores ou piores da pandemia. Mas não somos a mesma coisa’: Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa”

- “Comando lusitano à frente da patrulha com 450 espanhóis no mar da Somália, na Operação Atalanta”

- “Mário Veríssimo, o homem do Estrela da Amadora e da Seleção, foi a primeira vítima mortal de covid-19 e é recordado por todos”

- “Crise no PAN: André Silva deixa liderança, mas a ‘mensagem é mais importante do que os dirigentes’”

- “Travagem a fundo nas patentes com origem em Portugal durante o coronavírus. Em 2020 a queda foi de 8,5%”

- “Eutanásia não. Tribunal Constitucional chumba, mas os autores querem voltar à carga”

- “’PRR deve ter foco no valor acrescentado por trabalhador’, pede Ferraz da Costa”

Correio da Manhã:

- “Jovens furam lei com festas privadas: Dispara negócio de casas arrendadas para eventos ilegais de norte a sul”

- “Mais de 150 mil já levaram vacina suspensa”

- “Portugal deixa de administrar fármaco da AstraZeneca”

- “Mal-estar, nódoas negras e hemorragias são sinais de alerta”

- “Imunização de professores e auxiliares fica adiada”

- “700 mil voltam à escola”

- “Eutanásia ameaça princípio da “inviolabilidade da vida humana’”

- “Tribunal Constitucional chumba: Tribunal devolve diploma ao parlamento e aponta via para aprovação”

- “Naufrágio: Tragédia no rio Lima destrói família”

- “Filho mata mãe com tiro de pistola”

- “Crime brutal no Algarve: Ex-namoradas tentam evitar penas máximas por homicídio de Diogo”

- “Novas regras: Raios X tramam dentistas e veterinários”

- “Portugal e Espanha: Seleções valorizam laterais do Sporting”

- “Benfica: Lucas deixa Jesus com dúvidas”

Negócios:

- “Nenhum país da UE cumpre as linhas vermelhas de Costa”

- “Internacionalização volta aos planos do Grupo Mello”

- “’Não é disparatado 22% do crédito estar em moratórias’, Piers Haben, diretor da Autoridade Bancária Europeia”

- “Recomendações da Concorrência sobre ‘fintech’ foram ignoradas”

- “Estudo: Metade dos advogados e solicitadores ganha menos de 1.400€ brutos”

- “Comércio: Híperes e súperes também só podem vender roupa ao postigo”

- “Bolsa: Amesterdão rouba negócio à City de Londres”

- “Angola e a opacidade que convida à especulação”

O Jogo:

- “Famalicão-Braga (2-2): Chicotada acerta nos guerreiros: Estreia de Ivo Vieira no banco dos famalicenses sai cara ao Braga”

- “FC Porto: Oliveira na elite europeia”

- “Benfica: Nápoles prepara milhões para levar Nuno Tavares”

- “Sporting: Porro cumpre o sonho”

- “Andebol: ’Vamos aos Jogos Olímpicos tentar uma medalha’, Paulo Jorge Pereira”

Record:

- “Sporting: Colheita de seleção: Pedro Porro e Nuno Mendes estreiam-se nas convocatórias de Espanha e Portugal”

- “Inglaterra: Susto com Rui Patrício: Saiu de maca após joelhada na cabeça”

- “Benfica: Jesus puxa por Darwin”

- “FC Porto: Sérgio Oliveira a quatro golos da história”

- “Famalicão-SP Braga (2-2): Tropeção em duelo com polémica”

- “Espanha: Zidane abre a porta a Ronaldo”

- “Andebol: De olhos na medalha olímpica: Heróis regressaram ontem”

A Bola:

- “Leões de elite: Nuno Mendes vai ser chamado por Fernando Santos à seleção nacional, Pedro Porro convocado por Espanha”

- “Benfica: Pedreira é teste de fogo à solidez defensiva”

- “FC Porto: Sérgio Oliveira no comando de tridente mortífero”

- “Inglaterra: Alarme por Patrício”

- “Entrevista: Alemanha: ‘Quero ganhar uma Bota de Ouro’, André Silva”