Público

- "Marcelo: A solidão do turbo-Presidente"

- “Seguros que só cobrem metade dos riscos do crédito estão a aumentar”

- “PAN propõe a Costa que TAP ajude a pagar alívio do IRS”

- “Renato Miguel do Carmo: ‘Há desempregados que se sentem em casa como ‘num poço sem fundo’”

- “Lisboa despida de adeptos fecha o ciclo da Champions”

- “Líbano: ‘O Governo não faz? Nós fazemos’”

Jornal de Notícias

- "Taxa de crimes dos presos libertados devido à pandemia foi quase nula"

- "Portugueses gastam milhões a tratar alergias"

- "Vírus tirou-lhes o teto"

- "Mulheres trocam a pílula por outros métodos"

- "Tráfico: Tribunal manda para casa reclusa que estava em fuga há 15 anos"

- "Gaia: Cerâmica fechou há uma década mas eles não a deixam morrer"

- "Crise deixa guias turísticos fora das cidades"

- “Benfica: Pizzi brilha ao centro no primeiro teste de Jesus”

- “F.C. Porto: Alex Telles entra na última época e poderá sair a custo zero”

Correio da Manhã

- "Estatuto dos médicos desmentem Costa. Investigação ao lar de Reguengos de Monsaraz. Surto matou 18 pessoas"

- "Função Pública.700 mil sem aumentos em 2021"

- "Soldado Comando reaprende a andar. Perdeu as pernas na República Centro-Africana"

- "Setúbal. Sacos de notas tramam Vitória"

- "Rui Costa não fecha a porta: 'Benfica já fez a proposta máxima'"

- "Lamego. Animais do homicida ao abandono. Autoridades sem pistas do fugitivo"

- "Ensino superior. Candidaturas batem recorde de 25 anos"

- "Estado. Inspeções sem meios para controlar gastos"

- "Abrantes. Árvore dos faraós tem 3.350 anos"

- "Vidas de verão. Irmã de Neymar brilha em Lisboa"

A Bola

- "Acuña riscado. Argentino está no mercado e não vai para estágio"

- "Liga dos campeões.PSG-Bayern: A final dos (verdadeiros) campeões"

- "Benfica 3 - 0 Ajax. À terceira será de vez?"

- "Benfica. Pizzi afirma-se em goleada (4-1) ao Estoril"

- "FC Porto. Gustavo Assunção à espera de Danilo"

Record

- "Acuña de saída. Argentino ficou fora do estágio no Algarve"

- "Benfica. Waldschmidt mostra-se, Pizzi de pé quente. Triunfo de 4-1 sobre o Estoril com bis do médio"

- "3.ª final dos miúdos. 3-0 ao Ajax dá decisão com Real Madrid"

- "Rui Costa: 'Da nossa parte Cavani é assunto encerrado'"

- "FC Porto. Zaidu para fechar já"

- "Champions. Paris SG - Bayern. Neymar contra Lewandowski"

- "Nico Gaitán feliz em Braga admite que não esperava ser rejeitado: 'Achava que só jogaria no Benfica'"

O Jogo

- "Alex não invalida Zaidu. Brasileiro não se despede e já aponta a 2020/21"

- "Benfica. Rui Costa passa a bola a Cavani"

- "Sporting. Rúben arruma a casa"

- "PSG - Bayern. Príncipes perfeitos disputam o trono"