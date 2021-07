Público:

- "Verão - Um outro Algarve com praias onde não falta espaço"

- "Cursos mais concorridos abrem apenas um terço das vagas extras que podiam"

- "'Ou dou o salto, ou mudo de área' - As dificuldades dos jovens licenciados no início da vida profissional"

- "Covid-19 - Vacinação entre os 12 e os 15 anos só para crianças com doenças"

- "Polícias - Governo não ouviu Proteção de Dados sobre 'bodycams'"

- "Segundo trimestre Crescimento do PIB enfraquece previsões mais pessimistas"

- "Contrafacção Bordallo Pinheiro tenta travar perdas de milhões"

- "Jogos Olímpicos Auriol Dongmo e Patrícia Mamona na luta pelas medalhas"

Jornal de Notícias:

- "Vacinação avança para 212 mil adolescentes"

- "Emigrantes voltam em força"

- "Famalicão Mentiras de juiz obrigam a repetir julgamento"

- "Universidades Porto e Lisboa beneficiam de maior subida de vagas"

- "Energia Magnata do império Zara compra 12% da REN"

- "Recorde nos contratos públicos e ajustes diretos"

- "Entrevista Marko Grujic 'Todos os dias são uma lição para quem está no F.C. Porto'"

- "Sporting-Braga Uma Supertaça com público a vibrar"

- "Basquetebol O salto de Neemias do Barreiro à NBA"

- "Música popular - O pior querido mês de agosto de sempre"

- "Férias - Restrições deixam sequelas psicológicas nos mais jovens"

Diário de Notícias:

- "Autocarros para a Grande Lisboa com maior contrato público de sempre"

- "As férias dos portugueses: Agosto perto de casa e em família devido à pandemia"

- "Talibãs querem entrar em Cabul, estrangeiros ficar e afegãos fugir"

- "Exclusão do líder distrital das listas à câmara alfacinha deixa CDS em pé de guerra"

- "Entrevista '10% a 15% das empresas não vão resistir', alerta a gestora Teresa Menezes"

- "King Neemias Português vive o sonho americano na NBA. Viagem da Amoreira até à liga mundial do basquetebol"

- "Brunch com... 'De todas as pessoas, Sophia Loren foi a que me deu mais gozo trazer cá', diz Manuel Vaz, da Expanding World"

- "John Lennon - À beira dos 50 anos, Imagine foi tema dos Olímpicos. Memórias pacifistas e políticas"

Nascer do Sol:

- "Morte de Otelo Saraiva de Carvalho Marcelo e Costa evitam ruptura"

- "Entrevista a Cecília Meireles 'Assistimos à normalização do engano como prática política'"

- "Galvão de Melo O general sem papas na língua - autor da célebre e polémica frase 'empurrai os comunistas para o mar que eles morrerão de morte natural - faria 100 anos no dia 4 de agosto do mesmo ano em que o PCP comemora o seu centenário"

- "IPO Lisboa - Transplantes adiados por falta de resposta"

- "Sondagem Chega perde votos pela 1.ª vez"

- "Paula Franco - Bastonária oferece toalha para férias a contabilistas"

- "Michael Shellenberger - 'Greta conquistou a felicidade à custa de espalhar depressão entre as crianças'"

- "Moçambique - Onde estão os militares portugueses e europeus"

- "Mário Ramirez - Quando a estupidez bate todos os recordes"

- "José António Saraiva - A lição de Reguengos"

- "Vítor Rainho - Esta guerra no CDS vai matar o partido"

Correio da Manhã:

- "Famílias protegidas mais 3 meses, Moratórias do crédito à habitação"

- "Duelo de campeões em Aveiro, Sporting - SC Braga"

- "Suspeitas de corrupção: Investigação a Proença de Carvalho parada"

- "'Havemos de ir para onde?', 'Manadas' de jovens no Algarve em festas ilegais"

- "Saúde trava vacinação de crianças e contraria Costa"

- "Violência doméstica: Mais de mil vítimas em casas de acolhimento"

- "Modelo aponta às PME: Estado paga salários na licença para estudar"

- "Cultura de luto: Pianista Olga Prats morre aos 82 anos"

- "52.242 vagas no ensino superior, Lista de todos os lugares no ensino superior"

- "Investimento de 50 milhões: Americano espera para comprar Benfica"

- "Gigante luso na NBA: Do Barreiro para o mundo"

- "David Carreira celebra 30.º aniversário e homenageia irmã"

A Bola:

- "Yaremchuk chegou para o Benfica, Águias pagam €15 milhões ao Gent pelo avançado ucraniano"

- "King Neemias"

- "O regresso do futebol (quase) normal, Sporting - SC Braga"

O Jogo:

- "'Vamos ter um bom início de época', Taremi"

- "A retoma da rivalidade, Sporting - SC Braga"

- "Tóquio 2020: Mamona e Dongmo na final à primeira"

- "Benfica: Premier League chama por Darwin"

- "Spartak de Rui Vitória estreia-se a vencer antes de receber as águias"

- "NBA: Neemias com lugar na história, Português escolhido por Sacramento"

Record:

- "Amorim frontal, Técnico não deixa perguntas sem resposta antes da supertaça"

- "Neemias na NBA, Português vai jogar nos Sacramento Kings"

- "Benfica: MP investiga mais negócios de Vieira"

- "Wendell avança, Benfica agrada ao brasileiro e Leverkusen aceita negociar"

- "Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos na lista B da Champions"

- FC Porto: Reforços congelados, Boas prestações dão confiança"