Este é “um programa com bastante extensão em termos temporais”, disse o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves, durante a apresentação do programa das comemorações do 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesa.

Paulo Cunha Alves explicou que este ano o programa arranca em 15 de maio para englobar as “comemorações dos 450 anos da Santa Casa da Misericórdia”, dia em que abre uma exposição documental sobre a instituição. O programa termina em agosto.

Para o cônsul, a tónica do programa vai para a diversidade, uma vez que inclui desde atividades dirigidas às crianças, de “cariz académico e de defesa da língua portuguesa”, exposições, “nomeadamente de artes plásticas e algumas de cariz documental e histórico”, concertos, bailado, ópera e cinema.

“Como não podia deixar de ser, nesta terra que é Macau", o programa inclui também a gastronomia, "um fator fundamental que mostra bem a simbiose entre o Ocidente e o Oriente”, destacou.

Organizado pelo Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, pela Casa de Portugal, pela Fundação Oriente e pelo Instituto Português do Oriente (IPOR), as comemorações contam ainda como parceiros o Clube Militar de Macau, do Instituto Politécnico de Macau, da Santa Casa da Misericórdia e do Albergue “com novas ideias e atividades”, enfatizou Paulo Cunha Alves.

Presente na apresentação do programa, o diretor do IPOR, Joaquim Coelho Ramos, destacou também a “grande amplitude da oferta", em cada área (artística) tem um cabeça de cartaz”.

“Ricardo Araújo Pereira é um nome incontornável, o mestre Rui Massena é definitivamente incontornável, cada um na sua área de intervenção”, sublinhou.

A atuação de Rui Massena está marcada para 08 de junho, enquanto o espectáculo de comédia de Ricardo Araújo Pereira está marcado para 29 de junho.

Todas as atividdes são gratuitas, explicou, na mesma ocasião, a presidente da Casa de Portugal em Macau, Amélia António.

“Há vários anos que foi tomada essa posição de que as comemorações deste mês seriam abertas à população (…) e seriam gratuitas”, afirmou Amélia António.

A última atividade do programa começa a 04 de julho, com uma exposição de fotografia do artista português João Miguel Barros, e estará patente até 04 de agosto.