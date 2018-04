Em declarações à Lusa, o vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, concelho onde nasce o Ave, mais concretamente na serra da Cabreira, apontou a Barragem do Ermal - construída na década de 1930 e alimentada por aquele rio - como "um dos atrativos" turísticos do concelho.

"Poluído é algo que o rio Ave aqui não está. Pelo contrário. Temos atividades lúdicas organizadas pela própria autarquia, temos o único telesqui da região Norte, canoagem e infraestruturas de apoio à albufeira. Pela Cabreira temos uma série de sítios quase não tocados, com pouca pressão habitacional ou industrial. Aqui o rio Ave não tem problemas", referiu Paulo Miranda.

No entanto, ao longo dos cerca de 80 quilómetros do Ave nem tudo é ‘cor-de-rosa’: "Há alturas em que é roxo, outras azul, outras esbranquiçado", admitiu à Lusa fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo a mesma fonte, "hoje o rio Ave, que se pensou irrecuperável, é um exemplo do trabalho de despoluição", mas "há ainda muito por fazer".

"Cresci a olhar para este rio", disse à Lusa Luís Pereira, 73 anos, habitante da freguesia de Ponte, em Guimarães, também no distrito de Braga.

"Aprendi aqui a nadar quando era miúdo, mas quando casei já não se aguentava com o cheiro da água, era um dos mais poluídos do país. Até havia apostas sobre a cor do rio", lamentou.