No final da primeira reunião do grupo parlamentar do PSD na nova legislatura, Rui Rio foi questionado pelos jornalistas se se sentiu confortável ao olhar para a bancada com que se reuniu.

“Obviamente que não olhei para ali e não descortinei ninguém que tivesse uma vontade imensa de vir cá para fora e começar a dizer mal, isso realmente não vi, vi um quadro mais bonito”, afirmou.

Questionado se essa comparação era com a bancada da anterior legislatura, o líder do PSD disse não ser hipócrita.

“Sabem o que grande parte do grupo parlamentar fazia à direção nacional e ao seu líder na anterior legislatura”, afirmou.

Sobre a mensagem que trouxe aos deputados nesta primeira reunião, Rio disse ter retomado uma frase que já tinha usado no discurso em que assumiu que se recandidatará ao cargo de líder do PSD nas diretas de janeiro.