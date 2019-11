Para Manuela Portela, professora na área Científica de Hidráulica, Ambiente e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, Espanha tem cumprido a Convenção de Albufeira, que regula o volume de água de todos os rios com origem no país vizinho.

“Nem me passa pela cabeça dizer que Espanha lançou menos água do que devia. Acho que isso era um problema grave a nível dos dois países e acho que isso está fora de questão”, disse.

Já outra questão é a forma como os limites de volumes de água estabelecidos na Convenção para cada trimestre e ano hidrológico têm sido cumpridos.

“O que eu acho que é errado é que não deveria estabelecer volumes, mas um caudal mínimo permanente. É a questão do garrafão: eu tenho um garrafão de cinco litros. Se eu despejar o garrafão lentamente, tenho sempre água a correr. Se for lançando água de Cedillo [barragem do Tejo em Espanha junto à fronteira], ela vai sempre correndo. Se, de repente, estou em pânico e vejo que não cumpro [o volume obrigatório de água] e despejo o garrafão de uma só vez, acontece o que aconteceu”, salientou.

O esvaziamento de Cedillo, a jusante do rio Pônsul, fez com que este rio ficasse semelhante a “um fio de água com margens lavadas”, visível em “imagens chocantes” divulgadas nas redes sociais.