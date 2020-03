O aeroporto de Ciampino, em Roma, utilizado sobretudo por companhias aéreas de baixo custo, vai fechar as portas na sexta-feira devido à pandemia do novo coronavírus, enquanto o de Fiumicino, onde se concentram os voos internacionais, reduzirá as atividades a partir de terça-feira.

A Itália é o país da Europa mais afetado pela pandemia de coronavírus, que já deixou 827 mortos e mais de 12.000 casos no país, de acordo com o balanço mais recente.