A atriz, hoje com 46 anos, é uma das vozes que estiveram na origem das denúncias de assédio sexual na indústria cinematográfica dos Estados Unidos, e que deu origem ao movimento de denúncia #Metoo. E agora acusa Alexander Payne de ter tido uma comportamento inapropriado quando era ainda adolescente.

"Sentaste-me e colocaste um filme pornográfico soft-core que realizaste para a Showtime com um nome diferente. Eu ainda me lembro do teu apartamento em Silverlake. Depois, deixaste-me na esquina. Eu tinha 15 anos", escreveu a atriz num tweet.

A seguir, fez uma nova publicação em que colocou uma fotografia sua, de então, explicando que só pretende um "pedido de desculpas". E que não o "quer destruir".

Alexander Payne, de 59 anos, ganhou dois Óscares na categoria de Melhor Argumento Adaptado. Em 2012, por "Os Descendentes", filme com George Clooney e, em 2005, por "Sideways", filme com Paul Giamatti.