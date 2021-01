A RTP confirmou a realização do debate entre os candidatos das Eleições Presidenciais, mas a Direção-Geral da Saúde aconselhou Marcelo Rebelo de Sousa a não participar presencialmente, depois de, na segunda-feira à noite, ter realizado um teste PCR com resultado positivo.

Já em isolamento, nessa noite o chefe de Estado realizou novo teste PCR, cujo resultado negativo foi conhecido hoje de manhã e, na sequência destes resultados díspares, hoje realizou um "teste confirmativo" agora divulgado, também negativo.

O Presidente teve hoje um segundo teste negativo de diagnóstico do novo coronavírus, informação que consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, na qual se lê que "o teste feito esta manhã pelo Instituto Ricardo Jorge voltou a dar resultado negativo" e que o chefe de Estado "aguarda agora as orientações das autoridades de saúde".

O debate, presencial, às 21:55, será transmitido em canal aberto pela RTP-1 e na RTP-3 (cabo), disse à Lusa fonte da televisão pública.

A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).

[Notícia atualizada às 19:48]