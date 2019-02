Gonçalo Reis falava à Lusa após uma audição no parlamento regional da Madeira, onde anunciou um investimento de 2,2 milhões de euros para os próximos três anos na RTP Madeira.

Já em 2019, segundo o gestor, o investimento inclui um carro de exterior, seis câmaras HD/4K, que vai permitir reforçar a produção no exterior, bem como a “renovação do centro técnico”, o que irá melhorar a qualidade do sinal.

No âmbito do PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinário dos Vínculos Precários na Administração Pública], de acordo com o gestor, foram apresentadas 18 candidaturas na Madeira, estando a CAB – Comissão de Avaliação Bipartida “a analisar”.

“Há um conjunto de contratos diretos [na Madeira] que a RTP já identificou que são necessidades permanentes” e que a empresa propõe que sejam integrados no âmbito do PREVPAP.

No que respeita ao regime de ‘outsourcing’ (subcontratados), Gonçalo Reis disse que a RTP está a “analisar caso a caso e sem dogma”, quer na Madeira, quer no Centro de Produção do Norte.