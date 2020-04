Na altura, Rubem Fonseca recebia o Prémio Correntes d'Escritas, do festival literário organizado pelo município. Na sua intervenção, evocou Camões, recordou o soneto “Busca amor novas artes, novo engenho”, e pediu ao público, que incluía alunos do concelho, para ler o poeta: "Leiam Camões, ouviram meninos? Vocês aí, leiam Camões", pediu, antes de partir com um grande "Viva a língua portuguesa!".

Autor de livros como "O Caso Morel" (1973), "Feliz Ano Novo" (1976) e "A Grande Arte" (1983), repetidamente distinguido com os principais prémios literários da língua portuguesa, José Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, no Brasil, em 11 de maio de 1925, numa família oriunda de Trás-os-Montes.

“Em casa falávamos português, minha mãe só cozinhava comida portuguesa e a biblioteca do meu pai era só de autores portugueses”, disse, durante a sua visita a Portugal, em 2012.

Foi nesta biblioteca que tomou o primeiro contacto com escritores como Luís de Camões, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós e Guerra Junqueiro, o favorito de seu pai, lembrou então.

Formado em Direito, começou a escrever aos 17 anos, mas antes da estreia, em 1963, com a publicação do livro de contos "Os Prisioneiros", construiu uma carreira de seis anos na polícia civil, no Rio de Janeiro, como comissário e especialista em psicologia criminal.

Ao primeiro título sucederam "A Coleira do Cão" (1965) e "Lúcia McCartney" (1967), firmando desde logo o nome do autor, que a crítica apontou como "o maior contista brasileiro da segunda metade do século XX".

"Carne crua", o seu mais recente livro de contos, foi editado no final de 2018.

Foi distinguido em 2003 com o Prémio Camões, o mais importante prémio literário da língua portuguesa, e recebeu também, por seis vezes, o Prémio Jabuti, o principal galardão da literatura, no Brasil.