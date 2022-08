O internacional português Rúben Semedo foi oficializado como reforço do Al Duhail, tendo assinado um contrato para as próximas três temporadas, anunciou hoje o emblema que disputa a liga do Qatar de futebol.

Semedo, de 28 anos, passou a segunda parte da última temporada no FC Porto por empréstimo do Olympiacos, embora tenha feito apenas dois jogos pela equipa principal dos 'dragões' nesse período, depois de já ter sido pouco utilizado no emblema grego. No Olympiacos, clube que passou a representar em 2019, o central, três vezes internacional por Portugal, voltou a ter problemas com a justiça, depois de já ter estado preso em Espanha durante a sua passagem pelo Villarreal. Formado no Sporting, Semedo passou ainda por Vitória de Setúbal, Rio Ave, Huesca e Réus, sempre por empréstimo. O Al Duhail é vice-campeão do Qatar, num campeonato que arrancou precisamente hoje.