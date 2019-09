"A bipolarização quase dizimou o parlamento na Madeira. Dois partidos obtiveram juntos quase 85% dos votos. Nunca assisti a nada assim. A exceção foi o CDS". O secretário-geral do CDS-PP na Madeira resumiu assim os resultados da noite eleitoral da Madeira.

Rui Barreto não perdeu a oportunidade de relembrar que, face aos resultados alcançados, "para formar um governo de maioria absoluta é preciso falar com o CDS".

"O CDS tem ideias e apresentou um programa e não abdicarei deles", afirmou, frisando que o partido não vai para o governo "a qualquer custo" e que o programa centrista é o "guião e o caderno de encargos".

Foi um líder centrista visivelmente feliz, e rodeado de uma equipa em tom de vitória, que repetiu a evidência que os números mostra: "não há governo de maioria absoluta sem o CDS".

Rui Barreto falava na sede do CDS-PP/Madeira, no Funchal, após serem conhecidos os resultados finais das eleições do arquipélago, que dão a vitória ao PSD com 39,42% dos votos e 21 dos 47 deputados, o que não é suficiente para manter a maioria absoluta.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PS obteve 35,76% e elegeu 19 deputados, e o CDS-PP, com 5,76% dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo Juntos Pelo Povo (JPP), com 5,47% e também três parlamentares.

A CDU conquistou um assento na assembleia legislativa.