Segundo uma nota publicada no portal da Câmara do Porto, "em causa estão dezenas de companhias e festivais culturais que correm o risco de desaparecer".

De acordo com os resultados provisórios do concurso, relativo ao setor do teatro, no Porto ficaram de fora deste financiamento plurianual do Estado as companhias Seiva Trupe e Teatro Experimental, o Festival Internacional de Marionetas e o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.

Após a comunicação da decisão aos concorrentes, segue-se a fase de audiência de interessados, na Direção-Geral das Artes, durante a qual as estruturas podem reclamar dos resultados, sendo esperada a comunicação da decisão final entre o final de abril e o início de maio.

De acordo com o portal da Câmara do Porto, as decisões da Direção-Geral das Artes "estão a provocar a indignação de muitas companhias e organizações e foram já motivo de conversas entre Rui Moreira e o ministro da Cultura, na semana passada".