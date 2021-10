O presidente do PSD e recandidato ao cargo defendeu ainda que a data que o Presidente da República escolher para legislativas vai revelar se se confirmam as “desconfianças” da atual direção do PSD sobre uma eventual preferência por Paulo Rangel.

“Se cumprir o que vem dizendo desde o início, as eleições serão logo no início de janeiro para termos orçamento o mais depressa possível e não desperdiçarmos fundos do PRR”, afirmou.

Se, pelo contrário, "ao arrepio do que sempre disse", as eleições forem marcadas para mais tarde, "para o fim de janeiro, para fevereiro", Rio considera que “fica evidente que o Presidente da República quis dar uma ajuda ao seu partido e, neste caso, até mais a um candidato”, referindo-se a Paulo Rangel.

“No momento em que o senhor Presidente [da República] marcar a data das eleições, vai perceber-se se tudo isso que o PSD teme é verdade ou não".

“Embora não dê ajuda nenhuma, acho que todos os portugueses devem colocar o interesse nacional em primeiro lugar”, afirmou.

Esta semana, o presidente do PSD já tinha considerado “muito estranho” que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenha recebido em audiência Paulo Rangel, dizendo que se o encontro serviu para falar de prazos eleitorais “não é minimamente aceitável.

Na quinta-feira, Paulo Rangel defendeu que as eleições se devem realizar em 20 ou 27 de fevereiro.

Rui Rio e Paulo Rangel são, por enquanto, os dois candidatos anunciados às eleições diretas no PSD marcadas para 04 de dezembro.

Rio volta a pedir ao partido que “pondere se vale a pena ir para disputa interna”

O presidente do PSD voltou a pedir ao partido que “pondere se vale a pena ir para uma disputa interna”, e “desatar aos tiros uns aos outros” quando o PS já está em campanha para as legislativas.

“Faz-me lembrar a guerra do Solnado, em que nós pedimos: ‘Ó PS, vocês não ataquem agora porque vamos andar aos tiros uns contra os outros e depois é que começamos a guerra’”, afirmou Rui Rio, em entrevista à SIC.

Questionado sobre se vai propor, como já fez no último Conselho Nacional numa proposta que saiu derrotada, a suspensão do calendário eleitoral interno, Rio disse não querer avançar já como vai ser “a questão procedimental”.

“Eu, para já, o que estou a fazer não é propor adiamento nenhum, é que ponderem o que estão a fazer, ponderem se efetivamente vale a pena ir para uma disputa interna. Durante todo o mês de novembro e o início de dezembro quem é o meu adversário, Paulo Rangel ou António Costa?”, questionou.

À pergunta se deve ou não haver eleições diretas em 04 de dezembro, como foi marcado no último Conselho Nacional do PSD há duas semanas, Rio foi claro.

“Eu acho que não pode haver eleições internas em qualquer partido, mas o que me interessa é o principal partido da oposição, que tem de construir uma alternativa para o país, e anda a ver quem vota neste e quem vota naquele e, entretanto, o PS começou a campanha eleitoral ontem”, afirmou.