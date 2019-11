Pedro Alves, que é o diretor de campanha do candidato à liderança Luís Montenegro, citou o anterior presidente Pedro Passos Coelho, para lembrar que este obteve o segundo melhor resultado no distrito de Viseu, a seguir a Cavaco Silva.

A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, agradeceu o esforço a Rui Rio, mas sublinhou que os resultados foram “maus” e os “piores das últimas décadas”, atribuindo-os a erros não corrigidos no tom do discurso, na falta de reconhecimento do legado de Passos Coelho e na ausência de demarcação em relação ao PS, considerando que se perdeu tempo a discutir um alegado problema de posicionamento ideológico, quando este era de “posicionamento político”.

Sobre o processo eleitoral em curso, a líder da ‘jota’ defendeu que o partido tem de acabar com o pagamento maciço de quotas ou com as imagens de “transportar militantes em carrinhas”, mas contrapôs que tal não pode colidir com o alargamento da base eleitoral e o presidente do PSD passar a ser eleito por cada vez menos militantes.

Também o conselheiro nacional e antigo líder da distrital de Setúbal Luís Rodrigues criticou que a análise dos resultados eleitorais só tenha sido feita mais de um mês depois do sufrágio, bem como a comparação entre autárquicas e legislativas, e desafiou todos os candidatos à presidência do partido a apresentaram o seu projeto e “de quem se rodeiam”.

O Conselho Nacional do PSD está reunido em Bragança para marcar a eleição direta do presidente do partido e o próximo congresso.

Até agora, são candidatos à liderança do PSD o presidente Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.