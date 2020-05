"Se quer saber e obter essa documentação, é requerer a quem a tem. E quem a tem ou são os auditores ou o Fundo de Resolução", afirmou.

Perante as dúvidas do presidente do PSD, António Costa defendeu que a venda do Novo Banco em 2017 - quando apenas havia um interessado - foi "o melhor acordo possível".

"Se não tivéssemos vendido em 2017, teríamos ficado melhor com o banco resolvido? Não quero comentar o que fizeram os meus antecessores, sobre o que nós fizemos não tenho a menor dúvida de que para a banca, para a economia portuguesa e para a imagem externa do país, a venda foi o melhor acordo possível face ao que estávamos a vender", disse.

Rui Rio fez também questão de voltar uns anos atrás e referir-se ao Banco Espírito Santo (BES), cuja resolução viria a dar origem ao Novo Banco (o chamado "banco bom", como recordou o líder do PSD), lamentando que a justiça "não tenha tido ainda a capacidade de julgar e muito menos punir quem quer que seja naquele que é o maior crime de colarinho branco em Portugal".

Na sua intervenção, o líder do PSD não questionou Costa sobre a continuidade ou não do ministro das Finanças - depois de ter defendido na semana passada que Mário Centeno não tinha condições para se manter no Governo -, centrando-se nos apoios concedidos ao Novo Banco desde que foi criado em 2014.

"O chamado `banco bom´ recebeu entre 2014 e 2017 4,9 mil milhões de euros até à sua venda, em 2017. Mesmo então, o Governo comprometeu-se com uma `plafond´ de mais 3,9 mil milhões de euros - dos quais 2,1 mil milhões de impostos dos portugueses - para o caso de o Novo Banco descobrir novas imparidades escondidas", elencou.

Perante este valor total de 7 mil milhões de euros de dinheiro público, Rio questionou o Governo se "conferiu a fatura que lhe foi apresentada" e se verificou se não "há calotes empolados para receber mais dinheiro do Estado".

O líder do PSD estranhou que todos os anos sejam descobertas novas imparidades que não existiam no ano anterior, sendo os balanços do Novo Banco "vistos e revistos" por várias entidades, e apontou que esta instituição vendeu imóveis "abaixo do que tinha inscrito no balanço anterior", quando o mercado imobiliário estava em alta.

"Era bom que soubéssemos a quem estão a ser vendidos estes créditos, estes imóveis", apelou, ironizando que os prémios aos gestores do Novo Banco "não vão seguramente premiar os lucros, porque o banco só dá prejuízos, mas a forma eficaz como o Conselho de Administração tem conseguido sacar os impostos dos portugueses".

O primeiro-ministro salientou que, em 2017, o Governo fixou um teto limite de 3,9 mil milhões que poderiam ser pagos através do Fundo de Resolução ao Novo Banco por imparidades que viessem a ser reconhecidas pelo Banco Central Europeu.

António Costa recordou ainda que o dinheiro do Fundo de Resolução é um empréstimo do Estado aos bancos "a larguíssimo prazo", do qual espera ser ressarcido e que rende juros, e salientou que, desde novembro de 2015, apenas 32% do capital injetado no Novo Banco foi por esta via.

"Se me pergunta se é uma situação maravilhosa, não, é uma muito má situação que resulta da gestão privada do banco, do processo de resolução e da forma como foi conduzida a venda até 2017", admitiu, mas considerando que a alternativa de resolver o banco teria sido mais prejudicial ao país.

Na resposta, Rio concordou que "tecnicamente" o dinheiro colocado pelo Estado no Fundo de Resolução é um empréstimo, mas lembrou que os bancos têm 40 anos para o pagar.

"Como se diz na minha terra, é para pagar quando as galinhas tiverem dentes", lamentou.

(Notícia atualizada às 16:53)