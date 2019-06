“Temos consciência que não o fazemos sozinhos, precisamos dos outros partidos, particularmente do PS”, afirmou.

O líder do PSD apontou que o partido irá propor alterações aos círculos eleitorais, considerando que o atual modelo, baseado em distritos, era o correto em 1976, mas hoje “está ultrapassado”.

“Temos que lutar para que haja uma maior aproximação dos deputados eleitos aos eleitores e temos de encontrar soluções que podem passar pela criação de círculos uninominais ou não, mas também podem ser círculos mais pequenos”, afirmou.

Para Rui Rio, ‘partir’ os grandes círculos para que cada um não eleja, por exemplo, mais do que dez deputados poderá ser uma das soluções a propor pelos sociais-democratas.

O Conselho de Opinião, um órgão consultivo formado por juristas, académicos e personalidades do partido, deverá apresentar as suas conclusões até ao final do mês, como contributo para a proposta que irá constar do programa do PSD.

Questionado quando será divulgado o programa eleitoral do PSD, Rui Rio não quis comprometer-se com uma data, dizendo apenas que o documento “estará pronto” até ao final de julho, altura em que o Conselho Nacional aprovará as suas linhas gerais.