“Sou candidato. Eu assumi há dois anos, precisamente por esta altura, um compromisso com os membros da IL de me apresentar a dois mandatos”, anunciou Rui Rocha em entrevista à SIC Notícias.

Além deste compromisso para com os membros da IL, Rui Rocha afirmou também que decidiu avançar com a recandidatura pela “necessidade de desenvolver uma solução política que traga mudança efetiva a Portugal”.

“São estes dois grandes motores para me apresentar a um novo mandato a líder da IL”, disse.

Rui Rocha é assim o primeiro candidato declarado à liderança da Iniciativa Liberal (IL) nas eleições internas que se vão disputar na próxima Convenção Nacional do partido, em 01 e 02 de fevereiro, uma vez que o ex-candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves - que já tinha anunciado a candidatura - desistiu da corrida depois de ter sido revelado que falsificou assinaturas enquanto presidente de uma junta de freguesia no distrito do Porto.

Após essa desistência, o movimento “Unidos pelo Liberalismo”, que era até há pouco liderado por Tiago Mayan, anunciou que iria realizar primárias para escolher um novo candidato para a liderança, que decorreram hoje e cujo resultado será anunciado esta terça-feira.

Rui Rocha assumiu a liderança da IL em janeiro de 2023, após ter sido eleito na Convenção Nacional do partido com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro, que ficou com 44%, e José Cardoso, que obteve 4,3%.