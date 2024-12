Em declarações aos jornalistas no parlamento, Rui Rocha referiu-se à intenção do almirante Gouveia Melo de “passar à reserva de forma antecipada relativamente ao calendário previsto”.

“Eu quero dizer que é uma boa decisão, é uma decisão que evidencia que até para o próprio almirante Gouveia e Melo a utilização abusiva dos meios da Armada era já insustentável e com base nessa questão queria fazer um desafio a Mário Centeno”, defendeu.

O desafio do líder da IL a Mário Centeno é para que este “siga os passos” do almirante Gouveia e Melo e que “apresente também a intenção de se candidatar, publicamente, saindo do Banco de Portugal” para não continuar “a utilizar os meios públicos, os meios do Banco de Portugal, para promover a sua candidatura”.

“Fica, portanto, o desafio a Mário Centeno. Antes que apareça alguma imagem de D. João II nalguma publicação do Banco de Portugal. É esse o desafio que quero fazer ao governador do Banco de Portugal, que saia e saia já para poder tratar da sua candidatura e que não use meios públicos para o efeito”, insistiu.

Mário Centeno tem sido um dos nomes na área do PS apontados com possível candidato às presidenciais de 2026.

Num conferência da CNN no final de novembro, Mário Centeno foi questionado pelo jornalista inglês Richard Quest sobre uma eventual candidatura a Belém.

“Mudanças acontecem. Algumas vezes não são esperadas, outras vezes não são esperadas. Mudanças aconteceram na minha vida nos últimos 10 anos. Algumas delas foram inesperadas. Eu não temo a mudança”, respondeu o governador do Banco de Portugal.

Clarificando que neste momento está “realmente focado” no seu trabalho como governador, Centeno lembrou a Quest que já o entrevistou como ministro das Finanças, como presidente do Eurogrupo e como governador”.

“As minhas respostas foram sempre as mesmas e eu estou sempre focado no que estou a fazer no momento. É uma boa pergunta, mas a minha resposta é a mesma”, disse apenas.

O chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo, prometeu hoje “nunca mais falar da Marinha” após terminar este mês 45 anos de funções militares e passar a uma “nova fase” da sua vida.

“É altura de fechar um capítulo da minha vida e começar outro. Eu há 45 anos que sou militar. É a altura de deixar a Marinha em mãos mais jovens, mais capazes de continuar um futuro que é um futuro que todos nós desejamos”, afirmou o chefe militar da Marinha, que falava aos jornalistas à margem de uma cerimónia nas instalações centrais do ramo, em Lisboa.

Gouveia e Melo vai passar à reserva logo após o término do seu mandato, em 27 de dezembro, considerando que “não faz sentido, depois de sair da Marinha, continuar com uma sombra relativamente à Marinha”.

O nome de Henrique Gouveia e Melo tem surgido como um dos potenciais candidatos às eleições presidenciais de janeiro de 2026.