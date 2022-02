Catarina Santos Botelho, constitucionalista, e Rui Tavares, político, falam do cordão sanitário ao Chega, das decisões do Tribunal Constitucional (repetição de eleições no círculo da Europa e inconstitucionalidades do governo em matéria Covid), e da tão falada revisão Constitucional.

 Afinal, o cordão sanitário ao Chega na Assembleia da República resulta ou não? É que em causa não está apenas a vice-presidência, mas a participação na Conferência de Líderes ou a presidência de diversas Comissões Parlamentares. Por exemplo. E António Costa pode mesmo recusar-se a receber André Ventura? O que diz a Constituição da República Portuguesa sobre o assunto? Para Rui Tavares, deputado recém eleito pelo Livre - e agora à espera da tomada de posse adiada - diz que o o Chega vai sempre vitimizar-se, "esse génio já saiu da lâmpada há muito tempo.” "O sapo e o escorpião" é um podcast produzido pela MadreMedia que todas as semanas trará a discussão dos temas na agenda política ao SAPO24. Este podcast pode ser ouvido nas plataformas habituais, que pode subscrever aqui: Spotify

Na Apple Podcasts Gostou de ouvir "O sapo e o escorpião", tem alguma sugestão ou pergunta para nós ou para os nossos convidados? O seu feedback é importante. Estamos "à escuta" no e-mail osapoeoescorpiao@madremedia.pt . Catarina Santos Botelho, professora de Direito Constitucional, avisa que, caso o Chega venha a interpor recurso, não vê como será possível ao Tribunal Constitucional apreciar uma questão que é política. E explica porquê. Ambos concordam que há normas na Constituição que estão obsoletas e que poderia haver mudanças cirúrgicas, mas defendem que não é isso que impede os governos de fazerem reformas estruturais no país. Ou seja, os políticos estão a usar a Constituição como bode expiatório para não tomarem determinadas decisões.