"O filme tem um sentido de urgência enorme, dialoga com a realidade, com um processo de destruição e de gentrificação das cidades que está em curso, não só em Portugal como noutros países", afirmou João Salaviza à agência Lusa.

O realizador português, que se divide atualmente entre o Brasil e Portugal, rodou esta curta-metragem com o brasileiro Ricardo Alves Jr., no verão passado num bairro de habitação social, no âmbito de uma residência artística a convite da autarquia do Porto.

Contra "a narrativa política e mediática de que o bairro do Aleixo é perigoso", os dois realizadores entraram com a intenção de conhecer as histórias de quem lá habita, em particular a de uma mulher, conhecida como Russa, protagonista do filme.

O bairro foi erguido em 1974 com cinco torres de habitação social, mas em 2011 começou um processo de demolição que levou à destruição de duas torres.