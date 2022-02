A nota refere que, apesar da EBU ser uma organização de radiodifusores apolítica, esta decisão é tomada “à luz de uma crise sem precedentes na Ucrânia” e que “a inclusão da Rússia no concurso deste ano desonraria a competição”.

Recorde-se que esta manhã, a UER tinha justificado que, sendo um “evento cultural de natureza não política”, a Rússia participaria na edição de 2022, apesar da invasão da Ucrânia.

A confirmação foi dada numa carta enviada à emissora pública norte-americana NPR na sequência da petição da rede ucraniana UA: PBC, que solicitou a expulsão do país do concurso por considerar ser “um porta-voz do Kremlin e uma ferramenta fundamental de propaganda política financiada com o orçamento do Estado russo”.

No entanto, este volte-face foi proporcionado após uma recomendação do Grupo de Referência do Festival Eurovisão da Canção, baseada nas regras do evento e nos valores da EBU.