Outro dos visados é Alexandre Bastrykine, “patrão” do poderoso Comité de Investigação, organismo diretamente dependente do Kremlin e encarregado das principais questões criminais.

O objetivo é punir os visados independentemente do regime normal de sanções geográficas alargado ao país inteiro, em particular pelo homicídio contra jornalistas ou violações e abusos motivados por motivos de religião ou crença.

“Esta é uma demonstração do compromisso do Reino Unido Global em agir como uma força do bem no mundo”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, hoje no parlamento.

O regime é inspirado na Lei Magnitsky dos EUA, adotada em 2012 e criada para punir responsáveis pela morte do advogado russo que denunciou vários casos de corrupção e de fraude fiscal por parte das autoridades do seu país e morreu em prisão preventiva, em 2009.

Simbolicamente, Raab vai encontrar-se mais tarde com a viúva e o filho de Sergei Magnitsky, Natalia e Nikita, junto com o amigo e colega Bill Browder, que liderou um grupo de pressão para este tipo de sanções serem introduzidas internacionalmente.

Magnitsky era um advogado russo que morreu na prisão depois de denunciar uma grande rede de corrupção.

O jornalista saudita Jamal Khashoggi foi assassinado em outubro de 2018 no interior do consulado saudita na Turquia, que está a julgar 20 suspeitos sauditas de envolvimento na morte, em que as autoridades locais denunciaram também o envolvimento do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman.