O Kremlin reagiu já esta manhã de terça-feira à cimeira da NATO, em Vilnius, na Lituânia. A adesão da Suécia ao organismo de defesa mundial está a causar alarmismo no governo de Vladimir Putin.

"A adesão da Suécia à NATO seria negativo para a segurança da Rússia, aplicaremos as mesmas medidas de quando a Finlândia ingressou na Aliança", confessou o porta-voz do Kremlin, Peskov, garantindo também que a Rússia está a seguir a cimeira com "cuidado e atentos".

"É sem dúvida uma cimeira de aliança com um forte caráter anti-russo. A Rússia é vista como um inimigo, um adversário, e é neste contexto que as discussões ocorrerão", salientou.