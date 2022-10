"A próxima década será a mais perigosa para o mundo desde a II Guerra Mundial", disse Putin esta tarde em discurso no Valdai Club, um grupo de reflexão e de discussão geopolítica criado por Moscovo em 2004. "A situação é, "até certo ponto, revolucionária".

Moscovo está a tentar "defender o seu direito de existir", face aos esforços ocidentais para "destruir" a Rússia, referiu Putin, esta quinta-feira.

"A Rússia não está a desafiar as elites do Ocidente, a Rússia está apenas a tentar defender o seu direito de existir", disse o líder russo no discurso anual, do think-tank russo.

Putin acusou o Ocidente de tentar "destruir (a Rússia), limpar o país da face do mapa político."

Relativamente à "bomba suja", o presidente russo sugere que uma missão da agência atómica da ONU inspecione os locais nucleares da Ucrânia, "o mais rápido possível", reiterando as alegações de que Kiev está a preparar a sua utilização.

"Eles [Ucrânia] dizem que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) deve verificar as instalações nucleares da Ucrânia. Somos a favor. E isso deve ser feito o mais rápido possível", disse Putin aos membros do Valdai Club, acrescentando que Kiev está "a fazer tudo para encobrir os vestígios da preparação" da referida "bomba suja".

(notícia atualizada às 17h30)