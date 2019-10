Um ano mais tarde, e quando Mohammed ben Salmane estava sob fogo cerrado de críticas após o assassinato de jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado do seu país na Turquia, Vladimir Putin saudou o príncipe herdeiro saudita com um firme aperto de mão no decurso de uma reunião do G20, e que não passou despercebido.

A Rússia, que mantém fortes relações com os sauditas e permanece uma aliada do Irão, o principal rival regional de Riade, poderá ainda procurar “desempenhar a função de pacificador” nas tensões iraniano-sauditas, de acordo com o analista político russo Fiodor Lukianov, citado pela agência noticiosa AFP.

Estas tensões agravaram-se em setembro após os ataques contra instalações petrolíferas sauditas, atribuídas por Riade e Washington ao Irão, que desmentiu qualquer envolvimento e alertou contra uma “guerra total” no caso de ataque ao seu território.

Os ataques contra as instalações sauditas foram reivindicados pelos Huthis do Iémen, apoiados por Teerão, e que combatem a intervenção militar saudita no país.

“Vamos fazer tudo para criar as condições necessárias para uma dinâmica positiva” destinada a acalmar as tensões, sublinhou Putin em entrevista a diversos ‘media’ árabes.

O conflito na Síria, onde os russos apoiam o regime de Bashar al-Assad, e os sauditas a oposição política, também deverá constar da agenda dos encontros de Putin, segundo um conselheiro do Kremlin.

“É importante para a Rússia que um país árabe participe na resolução política na Síria”, disse, pelo facto de até ao momento “apenas três países não árabes” permaneceriam envolvidos, a Turquia, a Rússia e o Irão.

Em 2017 a Rússia e a Arábia Saudita assinaram um protocolo de acordo que permitia a compra por Riade dos sistemas de mísseis antiaéreos russos S-400. No entanto, o reino acabou por optar pela compra do sistema norte-americano.

Após a Arábia Saudita, Putin desloca-se na terça-feira aos Emirados Árabes Unidos.