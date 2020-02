“De ambos os lados, o foco esteve na redução das tensões no terreno, enquanto prossegue a luta contra os terroristas reconhecidos como tal pelo Conselho de Segurança da ONU”, disse a diplomacia russa numa declaração.

Os funcionários dos dois países sublinharam igualmente a necessidade de “proteger os civis dentro e fora da zona de Idlib, noroeste da Síria” e de “fornecer ajuda humanitária de emergência a todos os necessitados”, de acordo com a mesma fonte.

De acordo com Moscovo, as reuniões ocorreram na quarta e na sexta-feira entre o enviado do Kremlin à Síria, Alexander Lavrentiev, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Vershinin, representantes do Ministério da Defesa russo, de um lado, e uma delegação turca, do outro.

As tensões em torno da região de Idlib, o último reduto de rebeldes e ‘jihadistas’ na Síria, aumentaram acentuadamente com a morte esta semana de pelo menos 34 soldados turcos em bombardeios atribuídos por Ancara às forças do presidente sírio Bashar al-Assad, que são apoiadas por Moscovo.