Esta segunda-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou ser “muito provável que a Rússia seja responsável” pelo envenenamento do ex-espião russo e da filha, justificando que a substância utilizada é “de qualidade militar” desenvolvida pela Rússia.

O ex-espião Serguei Skripal, de 66 anos, e a filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes no dia 04 de março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra.

“Moscovo não admite as acusações sem provas e não verificadas e a linguagem dos ultimatos”, disse em conferência de imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que a Rússia “espera que o bom senso prevaleça”.

“Esperamos que o bom senso prevaleça e que outros países se questionem pelo menos se, sim ou não, existe uma prova e se as repreensões à Rússia são justificadas”, disse hoje Peskov, reiterando que Moscovo “continua aberta a cooperar com um inquérito sobre as causas do incidente”.

“Infelizmente, não vemos a mesma vontade da parte dos britânicos”, lamentou.

Na ausência de explicações de Moscovo, Theresa May deverá reunir hoje o seu conselho de segurança nacional e poderá decidir eventuais sanções contra a Rússia.

Uma das sanções poderá ser o encerramento da televisão russa RT, considerada um órgão de propaganda pró-Kremlin.

“Qualquer ação ilegal contra um media russo no Reino Unido levará certamente a represálias na base da reciprocidade”, avisou Peskov.

“Nenhum media britânico trabalhará na Rússia se eles fecharem a RT”, disse a porta-voz da diplomacia russa Maria Zakharova.