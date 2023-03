“Esperamos em 2023 que o nível (de produção de petróleo) seja um pouco mais baixo, em parte devido a uma redução voluntária da extração de petróleo bruto”, disse num relatório à Duma russa (câmara baixa do parlamento).

Shulguinov observou que “o nível de produção de gás continuará a sua tendência descendente devido tanto à recusa do mercado europeu em comprá-lo como ao redirecionamento dos fluxos de energia para o Oriente”.

O ministro russo recordou que a Rússia reduziu a produção de gás em 2022 depois das explosões nos gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2, que transportam gás russo para a Alemanha.

A Rússia extraiu 535,1 milhões de toneladas de petróleo bruto em 2022, excedendo a produção do ano anterior, de 524,5 milhões de toneladas.

No início de 2023, na sequência do limite de preço ocidental do petróleo russo e da recusa da Rússia em negociar nesses termos, a Rússia anunciou que iria reduzir voluntariamente a extração em 500.000 barris por dia para equilibrar a oferta e a procura.

Em 2022, a Rússia extraiu 674 mil milhões de metros cúbicos de gás, menos do que em 2021, quando produziu 736 mil milhões de metros cúbicos.

Em 2023, a produção russa de gás deverá cair para 620 mil milhões de metros cúbicos.