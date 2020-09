Mais de 40 milhões de russos foram hoje convocados para eleger metade dos parlamentos regionais e autarquias do país, quando o Rússia Unida, o partido que controla o Kremlin, tem vindo a perder apoio popular, com as sondagens a indicar a sua derrota, no meio de acusações de corrupção e de abuso de poder.

“Se o Rússia Unida perder a maioria, o poder desses criminosos evapora-se de imediato. Temos um plano para os derrotar”, disse Navalni, dias antes de ter entrado em coma e que está agora a recuperar num hospital na Alemanha.

As eleições são vistas pelos ‘media’ russos como um ensaio para as eleições legislativas de 2021, pelo que a perda de controlo de alguns dos parlamentos regionais pode ser um severo revés para o Presidente Vladimir Putin, que tem o plano de se recandidatar a um novo mandato, em 2024.

As eleições foram marcadas pelo alegado envenenamento de Alexei Navalni, quando se preparava para deixar a cidade de Tomsk, na Sibéria, onde tinha estado a fazer campanha, expondo a corrupção de altos funcionários locais e apoiando os candidatos da oposição.

Estas eleições foram ainda contaminadas pela crise na Bielorrússia, onde o Presidente, Alexander Lukashenko, tem sido fortemente contestado nas ruas, pela forma como tem perseguido os seus opositores, depois das eleições que venceu em agosto.