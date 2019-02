O caso foi denunciado esta quarta-feira, 13 de fevereiro, pelo The New York Times (NYT), onde sete mulheres relatam um comportamento abusivo e manipulador por parte de Ryan Adams, que fazia depender o seu apoio em projetos musicais de favores sexuais, sujeitando mulheres a abusos verbais, emocionais e assédio quando isso lhe era negado.

Ryan Adams, de 44 anos, conta com 16 álbuns, 7 nomeações para os Grammy e já produziu com Willie Nelson, escreveu para Tim McGraw e gravou com John Mayer. Além disso, detém a label Pax-Am, que tem ligação ao grupo Capitol Music. Assim, o apoio ou o “selo” de qualidade de Ryan Adams tinha bastante peso no universo musical.

“A música era uma forma de controlo para ele”, descrever Mandy Moore, cantora, atriz e ex-mulher de Ryan Adams.

Entre os casos denunciados ao jornal norte-americano está o de Ava, uma adolescente com quem Adams começou a corresponder-se, tendo as mensagens evoluído para conteúdo gráfico, incluindo chamadas de vídeo e chamadas com teor sexual. 3.217 mensagens trocadas entre os dois num período de nove meses foram analisadas pelo NYT, período durante o qual Ava teve 15 e 16 anos. Nas interações, Ryan Adams questionou Ava várias vezes sobre a sua idade — e esta admite ter dito que era mais velha do que efetivamente era. Eles nunca se encontraram.

O advogado do cantor, Andrew B. Brettler, afirma que o cantor nega “inequivocamente” ter tido “comunicações online impróprias com teor sexual com alguém que sabia ser menor de idade”, mais “se, de facto, era mulher era menor, o sr. Adams não sabia”.

Outro dos casos é de Phoebe Bridgers, com 20 anos à data, convidada por Adams para atuar no estúdio da Pax-Am, que deslumbrou o cantor e a quem este ofereceu uma guitarra vintage. Entre discussões sobre o futuro de Bridgers na produtora, Adams começou a flirtar com esta, chegando mesmo a mencionar casamento quando o seu relacionamento tinha menos de uma semana. Ao mesmo tempo, insistia para que ela abrisse os seus concertos nas semanas seguintes durante uma tour europeia.

Nas semanas seguintes, Adams tornou-se obsessivo e emocionalmente abusivo, relata Bridgers, barrando as suas mensagens, querendo saber constantemente onde esta estava ou forçando-a a sair de situações sociais para ter sexo pelo telefone, e chegou a ameaçar suicídio caso esta não respondesse imediatamente.