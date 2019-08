A companhia aérea garantiu que “operou todo o seu calendário de voos portugueses, com zero cancelamentos, graças ao ótimo trabalho" dos seus pilotos portugueses e da tripulação que "não apoiou esta greve injustificada”, segundo a empresa.

Durante os cinco dias, entre 21 e 25 de agosto, a transportadora indicou que “todos os voos de/para Portugal partiram dentro do horário previsto, com uma pontualidade média de mais de 90%”, atribuindo atrasos pontuais a questões relacionadas com o controlo de tráfego aéreo.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), com a justificação de que a Ryanair continua a “incumprir com as regras impostas pela legislação portuguesa, nomeadamente no que respeita ao pagamento dos subsídios de férias e de Natal, ao número de dias de férias e à integração no quadro de pessoal dos tripulantes de cabine contratados através das agências Crewlink e Workforce”, de acordo com um comunicado do dia 01 de agosto.

A Ryanair salientou, no mesmo comunicado de balanço, que “mantém abertura para trabalhar com o SNPVAC para chegar a um acordo" e apela "a que regressem às conversações o mais depressa possível”.