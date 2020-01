"Respeito a decisão, mas lamento-a. Um partido que sempre quis promover pontes entre a esquerda, devia fazer mais para manter uma ponte com a sua única deputada", considerou o advogado e membro do partido da papoila, em declarações à agência Lusa.

A Assembleia do Livre retirou a confiança política a Joacine Katar Moreira, deputada única do partido no parlamento, depois de uma reunião que durou mais de sete horas.

Na 44.ª Assembleia do Livre, que decidiu retirar a confiança política à deputada, estiveram presentes todos os seus membros, incluindo alguns elementos do Grupo de Contacto (Direção).

Joacine Katar Moreira não marcou presença na reunião, nem o advogado e membro do Conselho de Jurisdição Ricardo Sá Fernandes. Rui Tavares, membro fundador, participou em videoconferência, dado que estava fora do país por razões profissionais.

Ricardo Sá Fernandes foi uma das figuras do partido que sempre se opôs à decisão de retirada de confiança política na deputada Joacine Katar Moreira, ideia que reiterou na passada quinta-feira, em entrevista ao canal SIC.

Já no IX Congresso do partido, Sá Fernandes disse querer evitar o "suicídio" do partido e incentivou o consenso, mostrando-se disponível para ser uma "ponte".

No final da reunião magna, o membro do CJ mostrou-se esperançado em que a comunicação pudesse ser retomada, o que não se verificou.