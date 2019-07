Marta Almeida foi uma das oradoras do Think Tank “Agenda da Terra”, uma iniciativa organizada pela estrutura das Mulheres Socialistas em parceria com o Gabinete de Estudos do PS, com o objetivo de debater as preocupações e problemas relacionados com a sustentabilidade do planeta.

Apesar de os problemas da qualidade do ar causarem todos os anos cerca de seis mil mortes em Portugal, a maioria das pessoas, precisou a investigadora do Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN) do Instituto Superior Técnico (IST), não tem a perceção do risco real da poluição atmosférica.

“As pessoas têm medo de um ataque terrorista, mas ninguém tem medo de sair à rua e respirar”, salientou a investigadora que lidera dois projetos europeus – o ClimACT e o LIFE Índex-Air - no valor de 1,4 milhões de euros cada um.

Com o primeiro projeto pretende-se ajudar as escolas a reduzir a pegada de carbono, enquanto o segundo visa o desenvolvimento de ferramentas de apoio às decisões para reduzir a poluição do ar, sendo que estas serão tanto melhor aceites quanto mais sensibilizadas as pessoas estiverem para os problemas das partículas suspensas.