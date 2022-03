Plantar árvores pode ajudar o planeta ou fazer pior

Em nome do combate às mudanças climáticas, mil milhões de árvores já foram plantadas em dezenas de países. Uma árvore plantada por cada t-shirt ou garrafa de vinho comprada ou árvores plantadas por países para cumprir compromissos globais e por empresas para reforçar os planos de sustentabilidade.

Feito corretamente, a reflorestação pode beneficiar o clima e os ecossistemas, mas plantar as árvores erradas no lugar errado é fazer exatamente o oposto. Não basta só plantar árvores. É preciso perceber que espécies são precisas na área e que impacto vão ter no ecossistema.

Empresas e países estão a investir cada vez mais em cobrir grandes áreas com espécies comerciais não nativas, que absorvem carbono, mas fornecem pouco apoio para o meio em que prosperam.

“No fundo, está a ser criada uma paisagem estéril”, diz Paul Smith, que administra o Botanic Gardens Conservation International, um grupo que trabalha para evitar a extinção de plantas. “Se as pessoas querem plantar árvores, vamos também torná-las algo positivo para a biodiversidade”.

Guerra na Ucrânia aumenta pressão no sistema alimentar global já em crise

A Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de trigo, milho e cevada, dos quais grande parte do mundo depende para produzir alimentos.

A invasão da Ucrânia pela Rússia está a levar a um aumento no preço dos cereais e outros produtos alimentares, aumentando a pressão num sistema alimentar global, que já está a sofrer os efeitos da seca causada pelas alterações climáticas globais. Nos últimos dias, os preços do trigo, milho e soja ultrapassaram os valores de 2008.

Shell é processada por não cumprir com esforços climáticos

Os diretores da Shell estão a ser processados por não terem preparado a empresa para uma transição energética para uma energia mais limpa e com emissões zero.

O processo, levado a cabo pelo escritório de advocacia ClientEarth, uma acionista da Shell, alega que os 13 diretores são pessoalmente responsáveis pelo fracasso por não terem desenvolvido uma estratégia corporativa com os ideais do acordo de Paris e, além disso, consideram ser uma violação dos deveres da empresa de acordo com a lei inglesa.

Por cá: APA diz que é preciso apostar na eficiência e poupança de água

O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) defendeu esta quarta-feira que é necessário apostar cada vez mais na eficiência e poupança de água, através de sistemas mais eficientes e com a reutilização de águas para usos não potáveis.

“Devemos apostar na reutilização de águas das ETAR [estações de tratamento de águas residuais] para usos não potáveis. Não faz sentido nenhum usarmos a água que bebemos para lavar o caixote do lixo ou para regar um jardim público: devemos apostar nas origens alternativas”, apontou.

