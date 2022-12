A Place Louis-Michel, localizada frente ao templo e cujos jardins com escadas são um dos lugares mais visitados e fotografados da capital francesa, também foi classificada.

O templo, em estilo neo-românico de inspiração bizantina, “é um monumento emblemático da paisagem parisiense, internacionalmente famoso e o mais visitado da capital depois da catedral de Notre-Dame até ao incêndio de 2019”, segundo o Ministério da Cultura francês afirmou hoje no anúncio da declaração.

A construção da basílica foi iniciada em 1875, em parte devido ao desejo do governo conservador da época de expurgar o que foi considerado excessos da revolução pela Comuna de Paris de 1870 a 18771, que foi reprimida com várias dezenas de milhares de vítimas, muitas das quais por fuzilamento.

Por isso, o templo, cuja construção foi concluída em 1923, tem sido associado à repressão da República de inspiração ultracatólica surgida, após o fim do Império de Napoleão III.

“A basílica é objeto de uma historiografia cheia de contrastes. Mas proteger um monumento histórico não significa glorificar um ou outro aspeto da sua história”, afirma o comunicado do Ministério da Cultura, acrescentando que o templo e a praça “constituem um testemunho arquitetónico na complexa história do final do século XIX” em França.