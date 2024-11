Com a chegada do inverno, torna-se essencial intensificar os cuidados de saúde para prevenir gripes e constipações, que tendem a surgir com mais frequência nesta estação fria. Por isso, é importante adotar medidas preventivas, como a vacinação contra a gripe, especialmente dirigida a grupos de risco, incluindo idosos, pessoas com doenças crónicas e profissionais de saúde.

Além da vacinação, é recomendável que todos pratiquem uma boa higiene das mãos e adotem a etiqueta respiratória, cobrindo a boca e o nariz com o braço ao tossir ou espirrar, para evitar a disseminação de vírus. Estas práticas ajudam a reduzir significativamente o risco de contágio entre familiares, colegas e amigos.

O papel das farmácias

As Farmácias Portuguesas têm também um papel de destaque neste período. Para além de disponibilizarem produtos específicos que ajudam em caso de necessidade - a título de exemplo, em caso de tosse, o Bisolnatural (aproveite um desconto até 3€ com o Cartão Saúda) é uma solução natural eficaz, com extratos que formam uma película protetora na garganta, aliviando irritações e proporcionando conforto respiratório - o farmacêutico, como profissional acessível, está disponível para esclarecer dúvidas e orientar a população sobre as melhores estratégias para proteger a saúde de todos os membros da família.

Com estas medidas e a colaboração da comunidade, é possível enfrentar o inverno de forma mais saudável e segura, minimizando o impacto das doenças sazonais.

Alimentação e hidratação, dois pilares essenciais

Nutrientes como a vitamina C, o zinco e o ferro são especialmente importantes para fortalecer o sistema imunitário, e, em muitos casos, a suplementação pode ser um complemento valioso. Marcas como Aquilea (aproveite o Cartão Saúda e poupe até -2,5€) oferecem suplementos que combinam ingredientes naturais, contribuindo para aumentar a resistência e energia necessárias nestes meses desafiantes. Da mesma forma, a linha Centrum (com desconto até -5€ com o Cartão Saúda, até dia 30 de novembro) disponibiliza produtos ricos em vitaminas e minerais, que ajudam a reforçar as defesas naturais e a manter o equilíbrio do organismo.

Assim, ao aliar uma alimentação rica e variada com suplementos adequados, é possível promover um bem-estar mais robusto para enfrentar o inverno mais rigoroso.

E como o frio não afeta só os mais graúdos, para os mais pequenos, a gama Nan Optipro (desconto até 4€ com o Cartão Saúda) oferece uma nutrição equilibrada para o bebé, promovendo um crescimento saudável e um sistema imunitário robusto.

Cuidados com a pele no inverno

Durante o inverno, a combinação de frio e ar seco tende a desidratar a pele, situação que pode ser agravada por alguns dos nossos hábitos sazonais.

Apesar de reconfortantes, os banhos mais longos e muito quentes devem ser evitados, dando-se preferência a duches curtos (uma vez por dia, com água morna e de apenas 15 minutos). Opte por produtos de higiene corporal suaves e lembre-se de hidratar a pele, especialmente após o banho.

Para este efeito, a gama Oleoban (se tiver o Cartão Saúda, custa menos 3€ até 30 de novembro) ajuda a manter uma hidratação profunda e duradoura da pele de toda a família, enquanto os produtos da Uriage (igualmente com desconto de 3€ até dia 30 para os portadores do Cartão Saúda), oferecem proteção eficaz contra os efeitos do frio.

Tenha ainda atenção a:

Caso a pele apresente sinais de secura , volte a aplicar hidratante ao longo do dia. Não só vai reforçar a barreira cutânea e como vai sentir uma dose extra de conforto.

As mãos e os lábios, mais expostos, ficam especialmente vulneráveis durante o inverno. Por isso, recomenda-se o uso generoso de cremes específicos para as mãos e a proteção dos lábios com batons hidratantes.

Assim como deve beber líquidos em abundância, como água, chás e infusões, prática essencial para manter a pele hidratada.

Proteção solar: uma necessidade esquecida

É inverno, está frio e estamos com mais camadas de roupa, mas a proteção solar continua a ser necessária. Embora menos intenso, o sol continua a emitir radiação solar ultravioleta que contribui para a formação de uma queimadura na pele humana (eritema) e para o envelhecimento precoce da pele.

Aplicar um protetor solar de largo espectro (filtram os raios UVB e UVA) sempre que sair ao ar livre é recomendado, especialmente no rosto e nas mãos, que estão mais expostos.

Roupas adequadas

Para enfrentar o frio com conforto e proteção, é importante escolher roupas adequadas. Vestir-se em camadas permite adaptar-se melhor às mudanças de temperatura ao longo do dia. Dê especial atenção às extremidades: gorros, luvas e cachecóis ajudam a proteger a cabeça, as mãos e o pescoço, zonas onde o corpo perde calor mais rapidamente.

Outras medidas preventivas

Evite mudanças bruscas de temperatura: proteja-se adequadamente ao transitar entre espaços quentes e frios.

Higienize as mãos com frequência: para reduzir o risco de contaminação, lave bem as mãos ou utilize soluções desinfetantes.

Ventile os espaços: abra janelas periodicamente para renovar o ar em ambientes fechados, promovendo um ambiente mais saudável.

Não facilite, proteja-se!

Neste inverno, as Farmácias Portuguesas voltam a reforçar a importância das pequenas práticas mencionadas neste artigo, que podem fazer uma grande diferença. São medidas simples, mas que ajudam a fortalecer as defesas do organismo e a prevenir doenças comuns desta época do ano.

E para quem procura um apoio extra, o Cartão Saúda oferece descontos exclusivos em produtos de saúde e bem-estar nas farmácias, tornando os cuidados de inverno mais acessíveis e económicos, com benefícios para toda a família.