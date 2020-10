O mesmo espaço, a mesma data, dois eventos em simultâneo, num novo formato. A Feira Internacional de Lisboa (FIL) recebe, de 8 a 11 de outubro, a 23.ª edição do Salão Imobiliário de Portugal (SIL), maior evento do mercado imobiliário da Península Ibérica, e a 22.ª edição da Tektónica – Feira Internacional de Construção e Obras Públicas.

Uma junção de feiras, facto que acontece pela primeira vez, que apresentam, em resposta à realidade vivida devido à pandemia da Covid-19, um modelo híbrido: via presencial e uma forte componente tecnológica e digital.

“A realização do SIL sempre foi um momento importante para o setor lançar projetos, apresentar novidades, promover sinergias, estabelecer contactos e criar novas oportunidades. Num momento como o atual, é ainda mais importante assegurar a realização deste evento, com todas as medidas de segurança acauteladas, pois sabemos que irá contribuir decisivamente para a crescente dinamização e para o crescimento sustentável do setor”, revela Sandra Bértolo Fragoso, gestora do SIL.

“As reuniões além de presenciais podem ser agendadas online e realizadas por essa via. As visitas aos stands podem acontecer também virtualmente e todas a empresas participantes irão fazer parte de um diretório de empresas do sector. Este ano, as oportunidades de se realizarem negócios ainda é mais abrangente do que nos anos anteriores e possibilitará ter toda a informação disponível online por um período de um ano”, salienta Teresa Gouveia, gestora da TEKTÓNICA, referindo-se à plataforma desenvolvida que permite transmitir, via internet, de conferências e eventos presenciais.

A conferência “SIL PRO powered by APPII”, no primeiro dia do salão, o programa de ‘web-buyers’ e os Prémios do Imobiliário, onde se distingue o que de melhor se faz em Portugal, são algumas das vastas atividades agendadas para edição 2020 da Feira do Imobiliário.

A TEKTÓNICA, que este ano ocupa um pavilhão, apresenta o Experience & Network, um espaço de ambientes dedicado a fabricantes de produtos sustentáveis e a 8.ª edição do espaço “Architects on Business”, iniciativa desenvolvida pela Ordem dos Arquitetos. Adicionalmente, serão entregues os Prémios TEKTÓNICA 2020, que premeiam a Arquitetura, Engenharia, Inovação e Formação Profissional.