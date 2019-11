Até lá, Salvador Sobral diz que continuará embrenhado no universo criativo do artista belga, “a ler biografias sem parar, a decorar as letras”.

“Ele é um poeta, um letrista incrível, adoro as histórias que ele inventa, identifico-me mesmo. Nunca fez um ‘playback’ ao vivo, fala completamente sem filtros”, afirmou.

Salvador Sobral prepara estes concertos num ano em que lançou o segundo álbum em nome próprio, “Paris, Lisboa”, em março passado.

Na altura, em entrevista à agência Lusa, Salvador Sobral já dizia que Jacques Brel é, “enquanto performer”, o seu “maior ídolo”.

“Ele sente aquilo de uma maneira e fica todo a suar, todas as canções é como se fosse a última. Tem uma parte muito performativa, teatral, muito dramática a cantar as coisas e eu gosto disso. Eu gosto de juntar o teatro e a música quando é ao vivo e o Jacques Brel é incrível nesse aspeto”, referiu.

Em outubro passado, Salvador Sobral lançou ainda o álbum de estreia do quarteto Alma Nuestra, que formou em 2016 com o pianista Victor Zamora, aos quais se juntaram depois André Sousa Machado, na bateria, e Nelson Cascais, no contrabaixo.

“Alma Nuestra”, que revisita clássicos da música cubana e sul-americana, com uma sonoridade jazzística, terá edição internacional em 2020 pela Warner Espanha.

Depois de dois concertos de apresentação esta semana em Lisboa, o quarteto Alma Nuestra atuará no domingo no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Nascido em Lisboa em 1989, Salvador Sobral editou o primeiro álbum, “Excuse Me” em 2016, cruzando referências de uma vida, do jazz de Chet Baker aos clássicos brasileiros de Dorival Caymmi.

Em 2017 tornou-se no primeiro português a vencer o Festival Eurovisão da Canção, com a música “Amar pelos dois”, composta pela irmã, Luísa Sobral.

Ainda nesse ano, Salvador Sobral apresentou-se na banda Alexander Search, projeto inspirado na poesia inglesa de Fernando Pessoa em que os músicos, tal como o poeta, assumem personagens, e lançou o disco “Excuse me ao vivo”.