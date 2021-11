Na sua sexta visita a esta ilha do arquipélago das Canárias desde a erupção do vulcão a 19 de setembro, Sánchez indicou que esta isenção de impostos será aprovada no próximo Conselho de Ministros e anunciou também que, para impulsionar o setor do turismo, 100% dos impostos ligados à utilização das infraestruturas de transporte aéreo na ilha serão subsidiados até 2022.

“O governo espanhol não vai poupar recursos, energia ou pessoal para enfrentar o trabalho de reconstrução”, este é o compromisso de todas as administrações, assegurou o chefe do executivo espanhol em conferência de imprensa ao lado do presidente das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, e do presidente de La Palma, Mariano Hernández Zapata.

Sánchez disse ainda que na próxima semana serão transferidos os 18,8 milhões de euros autorizados de ajuda para os setores agrícola e das pescas de La Palma e os cinco milhões de euros para o governo das Canárias responder à emergência social desta catástrofe.

Sánchez anunciou igualmente que a marinha vai fornecer a La Palma um serviço de transporte marítimo a partir da povoação de Tazacorte para que as pessoas que trabalham nas plantações de bananas possam ter acesso às propriedades e salientou que o transporte de mercadorias entre La Palma e o continente já foi declarado uma obrigação de serviço público.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja causou a devastação de 866,1 hectares e a destruição de mais de 2.000 edifícios na ilha, onde continuam a registar-se muito frequentemente sismos.