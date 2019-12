Sandra Felgueiras explicou que "não foi assim porque dia 23 de agosto" houve uma "reunião presencial com Cândida Pinto e Maria Flor Pedroso" onde foi comunicado que o programa voltaria dia 11 de outubro.

"Foi-me dito que iria haver ajustes em função da campanha eleitoral. O que eu reparo e que vejo é que de facto os ajustes que houve foi apenas no dia 06 [de setembro]. No dia 13 não houve nada, no dia 28 houve um programa 'Eu, cidadão', curiosamente feito por Cândida Pinto, dia 26 não houve nenhum especial sobre Tancos apesar de o programa 'Sexta às 9' ter sido o amplo difusor de um caso que o Ministério Público acabou por confirmar em acusação pública", prosseguiu a jornalista.

Sandra Felgueiras continuou, afirmando que "o programa estava previsto arrancar dia 13 de setembro mas que no dia 06 havia um debate eleitoral entre António Costa e Catarina Martins, depois no dia 13 curiosamente não houve nada, houve apenas a passagem do programa 'Joker' para as nove da noite".

A jornalista começou a sua intervenção clarificando que representa uma equipa "de quatro pessoas" qua fazem jornalismo de investigação, "sendo que uma delas é precária".

"Eu estou mandatada por todas essas pessoas que me acompanham a dar as respostas que vos irei dar, mas peço que os senhores deputados compreendam que tudo aquilo que eu vou dizer hoje poderá ter repercussões profissionais não só na minha vida como na vida destas pessoas", alertou.

Em 30 de outubro, a RTP-TV esclareceu que a reportagem sobre o lítio só ficou pronta "horas antes" da sua divulgação, rejeitando a utilização deste caso como "arma de arremesso político-partidário".

"A Direção de Informação da RTP-TV jamais tolerará ser utilizada como arma de arremesso político-partidário seja por quem for", sublinha-se na nota assinada pela diretora de informação, Maria Flor Pedroso, e por todos os elementos da sua equipa.

A nota acrescenta que "a informação da RTP não guarda notícias na gaveta em caso algum".

"A investigação, evocada pelo líder do PSD na discussão do Programa de Governo, não estava concluída durante a campanha eleitoral", referiu então a direção de informação da RTP.