O CEO do START reforçou a importância do centro de ensaios de fase 1 em Oncologia de Santa Maria, sobretudo devido ao facto deste destes ensaios de fase 1 serem responsáveis por identificar a segurança e os sinais de eficácia dos novos tratamentos numa fase muito precoce da experimentação em humanos e este será o primeiro centro a fazê-lo de forma sistemática em Portugal, de acordo com o comunicado, que diz ainda que "para os doentes que já não têm alternativas terapêuticas para as suas doenças, os ensaios de fase 1 são uma oportunidade para eventualmente colherem algum benefício de terapêuticas completamente novas".

Também Carlos das Neves Martins, presidente da ULS Santa Maria, revelou a importância deste projeto.

“O START é um projeto fundamental na visão e estratégia que temos para o nosso hospital universitário e para a nossa ULS, com um forte impacto para os nossos doentes, para o SNS e para a competitividade da investigação de excelência do nosso país”, disse, apontando já para os próximos passos do projeto.

“Agora que temos uma relação já consolidada para o sucesso deste projeto, queremos que ela seja de longo prazo e alinhar uma visão comum e uma estratégia já para os próximos três anos”, assinalou Carlos das Neves Martins, com Nick Slack a afinar pelo mesmo diapasão.

“É muito importante para o START, para o hospital, para Portugal, mas é essencialmente importante para os doentes, para dar esperança aos doentes seguidos em Santa Maria”.