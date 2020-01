A informação foi avançada à agência Lusa por fonte oficial da administração do Centro Hospitalar que integra o Santa Maria e o Pulido Valente.

A hospitalização domiciliária no CHULN começará na primeira semana de fevereiro, arrancando primeiro com seis camas e com uma equipa de uma dezena de profissionais, entre médicos, enfermeiros, assistente social, farmacêutico e assistente operacional.

A partir de junho, a administração do Santa Maria e Pulido Valente conta ter 20 camas. Dentro de três anos, o centro hospitalar projeta ter "o maior serviço de hospitalização domiciliária do país com 50 camas, o equivalente a uma ou duas enfermarias hospitalares, tratando cerca de 1.800 doentes/ano".

Segundo o regulamento da unidade de hospitalização domiciliária, a que a Lusa teve acesso, este modelo dirige-se a doentes em “situação clínica transitória”, como os casos de doença aguda, que necessitem transitoriamente de internamento mas prescindem da presença no hospital.

O modelo de hospitalização domiciliária tem vantagens “ao nível do controlo de infeção hospitalar e na redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar”.