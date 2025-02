As obras iniciadas no final de 2022, com um prazo de execução de 21 meses, num investimento de 16,8 milhões de euros, deverão estar concluídas antes do verão, mas o autarca quer ver o trânsito reaberto, sobretudo à noite, mesmo continuando em obras.

Depois da Infraestruturas de Portugal, responsável pela empreitada, não ter cumprido o prazo de reabrir a ponte em fevereiro devido a “várias situações”, o autarca reclama agora a reabertura até ao dia 21 de março.

“A obra que acabe, agora têm é de reabrir o trânsito, sem colocar em causa a segurança, que é o valor primeiro”, enfatizou Santana Lopes, salientando que “já é tempo” de reabrir a circulação rodoviária no período noturno,

Devido às obras de requalificação e reforço, a Ponte Edgar Cardoso, sobre o rio Mondego, tem estado encerrada no período noturno, com exceção para os veículos de emergência e nas noites de sexta-feira para sábado e sábado para domingo, e condicionada durante o dia.

A Ponte da Figueira da Foz, como também é conhecida, projetada pelo professor Edgar Cardoso, foi a primeira ponte rodoviária com o tabuleiro ‘atirantado’ realizada em Portugal, tendo sido aberta ao tráfego em 1982.

A parte mais importante da obra será a substituição dos tirantes, mas a intervenção inclui também o reforço das vigas do tabuleiro e do sistema de fixação do tabuleiro, reabilitação dos aparelhos de apoio, decapagem e pintura geral do tabuleiro metálico e trabalhos complementares de pavimentação, iluminação, drenagem, juntas de dilatação, reparação e proteção de superfícies de betão.