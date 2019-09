Dos restantes 18 onde existiam questões ambientais a considerar, o chefe da diplomacia portuguesa frisou que oito já foram resolvidos, existindo 10 locais ainda em aberto.

“Acreditamos que é possível resolver as questões relativas a metade deles até à próxima reunião bilateral, que se realiza ainda este ano, em dezembro”, defendeu.

O chefe da diplomacia portuguesa afirmou que dos restantes cinco, existem dois locais que merecem mais atenção — os chamados sítios 3001 e 5001 — e que foram sobre os trabalhos em curso nestes locais que a comissão se debruçou “mais atentamente”, quanto a possibilidades a desenvolver para resolver os problemas.

“Mantemos em cima da mesa as preocupações de natureza ambiental e o compromisso das autoridades norte-americanas de participarem na resolução dos problemas, bem como o planeamento das ações para resolver as questões em aberto”, disse.

Augusto Santos Silva assinalou ainda a “regularidade e intensidade” do relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos e explicou que outra das questões em análise foi o facto de Portugal ser uma boa porta de entrada de produtos norte-americanos na Europa, nomeadamente através do Porto de Sines.

“Os Estados Unidos reiteraram a importância que dão ao Porto de Sines, que é a principal porta de entrada de gás natural liquefeito dos EUA na Europa. A comissão também foi informada dos desenvolvimentos, que esperamos próximos, em matéria de alargamento de capacidade do Porto de Sines, com a construção do novo terminal Vasco da Gama”, defendeu.

O ministro português frisou que outra das áreas de trabalho de hoje em Washington foi a interação entre Portugal e EUA no que diz respeito às respetivas políticas externas, com muita atenção a África e América Latina.

“Na declaração final da reunião existem duas referências muito importantes para nós. A primeira é de júbilo pelo acordo de paz em Moçambique e a segunda pelas reformas políticas e económicas que têm sido conduzidas pelo Presidente João Lourenço em Angola”, disse.

A comissão foi presidida conjuntamente pelo Diretor-Geral de Política Externa, o embaixador Pedro Costa Pereira, e pela vice- Secretária norte-americana para a Europa Ocidental, Julie Fisher, contando com extensas delegações de ambos os lados, com destaque para o embaixador de Portugal nos EUA, Domingos Fezas Vital, e o Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, bem como o embaixador dos EUA em Portugal, George Glass.

A próxima reunião da Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os EUA decorre em dezembro, em Lisboa.