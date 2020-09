“Desde os números da geografia da língua à natureza multifacetada da língua, desde saber qual é o significado em todas as áreas e potencial como língua de conhecimento, […], nada é uma verdade estabelecida, mas é um ponto de vista, uma hipótese de trabalho, um problema”, prosseguiu.

Para o ministro, o Museu Virtual da Lusofonia “é um poderoso ambiente de reflexão e de problematização” da língua, “tanto como produto, agora com uma nova escala de distribuição – a Google Arts & Culture -, quer como processo colaborativo, quer sobretudo como instância e convite à problematização”.

O Museu Virtual da Lusofonia, uma plataforma de cooperação académica em ciência, ensino e artes no espaço dos países de língua portuguesa e diásporas, foi hoje apresentado na plataforma Google, Arts & Culture durante uma cerimónia transmitida ‘online’.

O evento decorreu no Museu Nogueira da Silva, em Braga, e contou com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, do reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, da representante da Google Arts & Culture, Helena Martins, e do diretor do Museu Virtual da Lusofonia, Moisés de Lemos Martins, que é também diretor do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho.

O Museu Virtual da Lusofonia é uma das plataformas culturais do CECS e procura promover a cooperação académica, em ciência, ensino e artes, no espaço dos países de língua portuguesa e das suas diásporas.