“Também não há, do meu conhecimento, nenhum país aliado de Portugal que tenha procedido ao repatriamento de combatentes estrangeiros do Daesh [acrónimo árabe que designa o grupo 'jihadista' Estados Islâmico], e, portanto, nós estamos a tratar desse caso com prudência necessária e com a descrição necessária, porque é um desses assuntos nos quais nós não devemos falar publicamente”, disse.

Em Ponte de Sor, Augusto Santos Silva ficou a conhecer a empresa Be-on, ligada ao desenvolvimento de soluções para aproveitamento de energia solar.

No decorrer da visita foi ainda apresentada ao governante a empresa REXIAA, ligada à indústria de produção de componentes para os setores da aeronáutica e transportes.

Esta empresa vai instalar-se no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor a partir de outubro, criando 80 postos de trabalho, na sequência de um investimento de cinco milhões de euros.