Começando por reforçar que esta é a primeira peregrinação sem restrições, o reitor do Santuário de Fátima, Pe. Carlos Cabecinhas, recordou que "as limitações [anteriores] foram de tal forma que em maio de 2020 não tivemos peregrinos", o que aconteceu pela primeira vez "num século de história". Além disso,"a celebração do passado ano teve enormes restrições à forma de realização".

Hoje, "a queda das restrições não significa, da nossa parte, uma menor responsabilidade. Alegramo-nos por podermos celebrar esta peregrinação de maio agora sem as restrições a que estávamos sujeitos, pela situação de todos conhecida, mas não sentimos uma menor responsabilidade e continuamos a sugerir aos peregrinos, por exemplo, o uso de máscara, sobretudo nos lugares de maior aglomeração de pessoas", frisou em declarações aos jornalistas.

Lembrando que "já não existe uma obrigação do uso de máscara, mas a máscara não está proibida", Carlos Cabecinhas frisou que a sua utilização é sugerida "como medida preventiva".

O reitor assinalou ainda que desde março que se verificou uma presença crescente de grupos organizados de peregrinos de várias paróquias e movimentos no Santuário, "que praticamente tinham desaparecido durante os dois anos anteriores". Regressaram também os peregrinos estrangeiros, "tão pouco presentes ou totalmente ausentes" durante o tempo de pandemia.

No que diz respeito aos peregrinos a pé, verificou-se um aumento significativo de grupos a partir da Páscoa, o que se pensou ser "para evitar aglomerações"

Como vieram tantos com antecedência, o reitor assumiu que Santuário não esperava uma "presença tão significativa de peregrinos a pé nestes dias 12 e 13".

"Enganámo-nos, o que significa que essa vinda anterior de outros grupos não significou de forma alguma uma diminuição nestas datas", apontou o sacerdote.